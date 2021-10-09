У США зросла кількість дітей із запальним синдромом
Мультисистемний запальний синдром найчастіше з'являється через 4 – 6 тижнів після інфікування COVID-19. Зростання захворюваності в США реєструють після сплеску штаму коронавірусу Дельта цього літа.
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Синдром може викликати важкі стани у дітей і виявитися потенційно смертельним. Однак, за даними CDC, більшість дітей, у яких діагностували MIS-C, одужують після лікування.
Сплеск MIS-C у США
Наразі у США зареєстрували 46 підтверджених випадків смерті від MIS-C і 5 217 підтверджених випадків захворюваності MIS-C.
При цьому близько 61% зареєстрованих випадків захворювання відбулися у дітей латиноамериканського походження або чорношкірих. Також наголошується, що найчастіше із захворюванням стикаються діти віком від 6 до 11 років.
Крім того, багато педіатричних лікарень в США повідомили про сплеск MIS-C в останні місяці.