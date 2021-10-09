У США сплеск небезпечного мультисистемного синдрому після Дельти серед дітей

В США попередили про збільшення кількості випадків мультисистемного запального синдрому у дітей, який виникає після захворювання штамом коронавірусу Дельта.

У США зросла кількість дітей із запальним синдромом

Мультисистемний запальний синдром найчастіше з'являється через 4 – 6 тижнів після інфікування COVID-19. Зростання захворюваності в США реєструють після сплеску штаму коронавірусу Дельта цього літа.

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Мультисистемний запальний синдром – що це? Мультисистемний запальний синдром (MIS-C) – це рідкісний стан, при якому різні уражаються частини тіла, зокрема серце, легені, нирки, мозок, і шкіру. Також можуть розвиватись запалення очей або органів шлунково-кишкового тракту.

Синдром може викликати важкі стани у дітей і виявитися потенційно смертельним. Однак, за даними CDC, більшість дітей, у яких діагностували MIS-C, одужують після лікування.

Сплеск MIS-C у США

Наразі у США зареєстрували 46 підтверджених випадків смерті від MIS-C і 5 217 підтверджених випадків захворюваності MIS-C.

При цьому близько 61% зареєстрованих випадків захворювання відбулися у дітей латиноамериканського походження або чорношкірих. Також наголошується, що найчастіше із захворюванням стикаються діти віком від 6 до 11 років.

Коронавірус в США підтвердили у 5,9 мільйона дітей, при цьому інфекція MIS-C становить лише 0,0009%. Проте в період з липня по серпень середня кількість щоденних випадків MIS-C майже подвоїлася.

Крім того, багато педіатричних лікарень в США повідомили про сплеск MIS-C в останні місяці.