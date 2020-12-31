У США ще одна людина захворіла на новий штам коронавірусу
У південній Каліфорнії 30 грудня підтвердили другий випадок зараження мутованим коронавірусом. Це доводить, що інфекція широко поширюється у США.
Головою Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентон Фаучі заявив, що цього треба було очікувати. Про це повідомляє "Голос Америки".
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"Не думаю, що каліфорнійці повинні вважати це несподіванкою", – вважає Фаучи.
Наразі не відомо, в якому стані перебуває хворий.
До слова, вперше новий штам коронавірусу в США виявили 29 грудня. Випадок зафіксували у штаті Колорадо.
Новий штам коронавірусу: що відомо
- 15 грудня у Великій Британії 15 грудня почалось стрімке поширення нового штаму коронавірусу. Однак про перші випадки захворювання говорили ще восени.
- Понад 40 країн обмежили транспортне сполучення з Великою Британією.
- Відомо, що новий генетично мутований варіант коронавірусу може бути на 70% заразнішим.
- Новий штам зафіксували також у Нідерландах, Швеції, Франції, Японії тощо.
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