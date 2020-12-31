У південній Каліфорнії 30 грудня підтвердили другий випадок зараження мутованим коронавірусом. Це доводить, що інфекція широко поширюється у США.

Головою Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентон Фаучі заявив, що цього треба було очікувати. Про це повідомляє "Голос Америки".

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"Не думаю, що каліфорнійці повинні вважати це несподіванкою", – вважає Фаучи.

Наразі не відомо, в якому стані перебуває хворий.

До слова, вперше новий штам коронавірусу в США виявили 29 грудня. Випадок зафіксували у штаті Колорадо.

Новий штам коронавірусу: що відомо

15 грудня у Великій Британії 15 грудня почалось стрімке поширення нового штаму коронавірусу. Однак про перші випадки захворювання говорили ще восени.

Понад 40 країн обмежили транспортне сполучення з Великою Британією.

Відомо, що новий генетично мутований варіант коронавірусу може бути на 70% заразнішим.

Новий штам зафіксували також у Нідерландах, Швеції, Франції, Японії тощо.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу