У США схвалили перші уколи від ожиріння: як вони працюють

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на застосування препарату для позбавлення від зайвої ваги. Це революційні ліки, які можуть спростити й навіть врятувати життя багатьом людям з ожирінням.

Так, FDA схвалило медичне використання препарату Wegovy. Він призначений для людей, що страждають від ожиріння.

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Ліки можуть призначатися пацієнтам, чия надмірна вага призвела до виникнення пов'язаних з ожирінням захворювань, таких як діабет другого типу.

Препарат потрібно приймати щотижневими ін'єкціями. Але зазначається, що при цьому необхідно дотримуватися низькокалорійної дієти та робити фізичні вправи.

Як працює препарат Wegovy

Активний компонент препарату – семаглутид, який розробили у компанії Novo Nordisk для допомоги хворим на діабет. Це синтетичний аналог людського глюкагоноподібного пептиду 1 (ГПП-1) – гормону, який в нормальних умовах виробляється у відповідь на споживання їжі й регулює безліч процесів, пов'язаних з її переварюванням.

У діабетиків семаглутид стимулює вироблення інсуліну, що дозволяє тримати нормальний рівень глюкози в крові. Також цей пептид знижує споживання енергії шляхом зниження апетиту і тяги до їжі, зокрема до жирних і висококалорійних продуктів.

Що показали дослідження препарату:

Безпека й ефективність препарату перевірялись під час чотирьох 68-тижневих досліджень.

У цих чотирьох дослідженнях Wegovy отримували понад 2600 пацієнтів.

Ще понад 1 500 пацієнтів отримували плацебо.

В результаті люди без діабету, яким кололи препарат, втратили в середньому на 12,4% більше надлишкової маси, ніж люди, які отримували плацебо.

Натомість діабетики, які отримували Wegovy, худнули на 6,2% швидше ніж люди, яки вводили несправжні ліки.

Що відомо про побічні ефекти Wegovy

Як і в будь-яких медичних препаратів, у цього також є побічні ефекти, зокрема: нудота, запаморочення, болі в животі, закрепи, головний біль, втома, диспепсія (розлад шлунка), здуття живота, відрижка та гіпоглікемія (низький рівень цукру в крові).

Натомість у пацієнтів з діабетом 2 типу: метеоризм, гастроентерит (кишкова інфекція) і гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (тип розладу травлення).

Тож приймати ліки рекомендують виключно під наглядом лікаря.