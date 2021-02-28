У США схвалили третю COVID-вакцину: її треба колоти тільки один раз
Уряд США офіційно дозволив людям віком від 18 років застосовувати вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson. Вона суттєво відрізняється від інших тим, що для щеплення достатнього одного уколу.
Джерело:DW
Препарат від Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) став третім дозволеним у Сполучених Штатах Америки. Раніше схвалення отримали Moderna та BioNTech / Pfizer.
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У США схвалили вакцину від Johnson & Johnson
27 лютого уряд США підтримав позицію Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), яке рекомендувало дозволити в країні застосування вакцини проти COVID-19 фірми Johnson & Johnson.
У CNN розповіли, що цю вакцину тестували 44 тисячах людей. Дослідження показали, що після щеплення дуже рідко бувають побічні реакції, а загальна ефективність вакцини – 66%.
Важливо те, що ці дослідження вже враховують нові штами – бразильський, південноафриканський і британський. У Pfizer і Moderna ефективність сягає приблизно 95%, але її досліджували ще тоді, коли нові штами не були вивченими.
Особливості препарату від Johnson & Johnson
- Для щеплення потрібно зробити тільки один укол (простіше організувати процес щеплення).
- Зберігати вакцину можна у звичайних холодильниках (легко транспортувати й зберігати).
Порівняння відомих вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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