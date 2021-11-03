Лікарка і директорка Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські заявила, що такі COVID-щеплення будуть доступними для 28 мільйонів дітей.

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Вона повідомила, що в країні зросла кількість випадків госпіталізації дітей зі штамом Дельта. Тим часом вимушене закриття шкіл призвело до негативних наслідків, які позначилися на соціальному та психічному здоров'ї дітей. Тож Валенські наголосила, що вакцинація серед дитячого населення допоможе змінити ситуацію.

Як мама, я закликаю батьків поговорити зі своїм педіатром, шкільною медсестрою або місцевим фармацевтом, щоб дізнатися більше про вакцину та важливість вакцинації своїх дітей,

– заявила вона.

Джо Байден заявив, що дози вакцини для дітей вже почали надходити до тисяч населених пунктів США.

Програма (вакцинації дітей – 24 канал) буде розширюватися найближчими днями й буде повністю запущена протягом тижня з 8 листопада,

– йдеться в повідомленні Білого дому.

Також уряд обіцяє, що вакцинація дітей буде відбуватися "просто та зручно".

Особливості вакцинації дітей у віці від 5 до 11 років

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вводити 10 мікрограм вакцини Pfizer для дітей молодшого віку. Для розуміння – початкова вакцинація для дітей віком від 12 років та старше становить 30 мкг.

Згідно зі статистикою, вже понад 78% американців у віці від 12 років отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

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