США скасовує тестування на коронавірус для мандрівників з-за кордону, – ЗМІ

Адміністрація Байдена заявила, що скасує вимоги до тестування на коронавірус перед від'їздом для всіх мандрівників, які прибувають до США з-за кордону,

На основі наукових даних CDC вирішило, що настав час зняти обмеження. Відомство проаналізує правильність цього рішення через 90 днів і продовжить оцінювати ситуацію на постійній основі.

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CDC може повернути обмеження

Авіакомпанії та туристична індустрія тривалий час наполягали на знятті обмежень у США. Сплеск штаму коронавірусу Омікрон у листопаді спонукав адміністрацію Байдена посилити обмеження для людей, що летять до США, вимагаючи негативного тесту на за день до поїздки.

Тепер цих обмежень немає. Але CDC може у будь-який момент повернути правила тестування залежно від появи нових штамів коронавірусу.

Якщо виникне необхідність відновити вимогу про тестування перед від'їздом — у тому числі через новий варіант, що викликає занепокоєння – CDC без вагань вживе заходів,

– повідомили у відомстві.

При цьому в CDC зауважили, що все ж рекомендують проводити тестування перед будь-яким авіаперельотом.

Симптоми коронавірусу

Легкий перебіг хвороби або недуга на початкових стадіях переважно характеризується:

Невисокою гарячкою (до 38° C), яка піддається корекції;

Нежитем та/або закладеністю носа;

Головним болем;

Болем у горлі;

Міалгією (болем у м’язах);

Кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання);

Шлунково-кишковими проявами (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення;

Відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)

Спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) та/або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія).

У МОЗ звернули увагу, що це не вичерпний перелік, оскільки COVID-19 мутує, тож симптоми можуть змінюватись. Через це потрібно робити тест при будь-яких ознаках гострої респіраторної інфекції. Лише так можна точно визначити, хворієте ви на COVID-19 чи у вас звичайна застуда.

Раніше повідомлялося, що кількість смертей через COVID-19 може перевищувати офіційні дані втричі. Так, аналіз показує, що до 31 грудня 2021 року глобальна надлишкова смертність через пандемію могла становити 18,2 мільйона людей, що більш ніж утричі перевищує офіційну цифру. За оцінками, у 21 країні рівень надлишкової смертності перевищує 300 на 100 000 населення.