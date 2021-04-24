Вакцинацію Johnson & Johnson продовжать

Далі кожен окремий штат буде ухвалювати рішення про відновлення використання цієї вакцини.

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Рішення, яке дозволяє відновити використання вакцини було прийнято після відповідних рекомендацій панелі експертів за підсумками їх голосування,

– йдеться в повідомленні.

Тепер кожен окремий штат буде ухвалювати рішення про відновлення використання вакцини. Цей процес може зайняти кілька днів.

Що відомо про перевірку вакцини

Раніше за відновлення вакцинації препаратом людей старше 18 років проголосували 10 членів експертної ради. Проти висловилися чотири експерти, один утримався.

Більшість членів експертної ради зійшлися на думці про те, що плюси застосування вакцини переважують ризик можливих побічних ефектів. При цьому вони рекомендували попереджати про можливу небезпеку людей з груп ризику.

Чому призупиняли вакцинацію препаратом

Управління з санітарного нагляду за якістю медикаментів (FDA) і Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson через випадки утворення тромбів.

Так, у 6 людей упродовж 2 тижнів після вакцинації проти коронавірусу утворилися тромби. Всі ці пацієнти – жінки віком від 18 до 48 років. На жаль, одна жінка померла, іншу госпіталізували в критичному стані.

Головне про вакцину Johnson & Johnson

Офіційна назва вакцини – Ad26.COV2.S. За даними FDA, препарат є ефективним у 66 – 67% випадків, якщо йдеться про запобігання захворюванню "помірної" тяжкості, й у 77 – 85% випадків, якщо йдеться про запобігання важким випадкам.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала саме вакцину виробництва Johnson& Johnson у країнах, де циркулюють різні штами коронавірусу – препарат ефективний проти мутованих версій SARS-CoV-2.