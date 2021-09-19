Препарат вводитимуть добровольцям внутрішньовенно. Вчені сподіваються, що цей метод допоможе ВІЛ-інфікованим відмовитися від довічного прийому лікарських засобів.

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Так, дієвого лікування пацієнтів з вірусом імунодефіциту поки що не існує. Наукова спільнота щосили намагається винайти ліки, але проблема в тому, що вірус вбудовується в ДНК клітин. Відомі лише поодинокі випадки, в яких інфікованим допомогла пересадка кісткового мозку.

У чому особливість нового препарату

Препарат EBT-101 повинен шукати вірус, захоплювати його і вирізати з геному.

Препарат вже випробували на тваринах і він показав непогані результати.

Тепер вчені мають перевірити, чи безпечний він для людей і чи є у нього потенціал.

EBT-101 – результат багаторічних зусиль по розробці функціональних ліків для людей, що живуть з ВІЛ. Хоча противірусні препарати можуть допомогти впоратися з інфекцією, вони вимагають довічного прийому, викликають побічні ефекти й не забезпечують можливості функціонального лікування. Ми з нетерпінням чекаємо початку клінічних випробувань в кінці цього року,

– заявив виконавчий директор компанії-розробника Деніел Дорнбуш.

Що відомо про розробників

Препарат винайшла біотехнологічна компанія Excision BioTherapeutics, Inc, яка розробляє методи лікування на основі CRISPR, призначені для лікування вірусних інфекційних захворювань.

Випробування EBT-101 повинні розпочатись наприкінці 2021 року.