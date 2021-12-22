Нова американська вакцина ще має пройти другу і третю фази клінічних досліджень.

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Що відомо про нову вакцину

На відміну від наявних вакцин, SpFN використовує білок у формі футбольного м'яча з 24 гранями, що дозволяє прикріпити шипи декількох штамів коронавірусу на різних гранях білка.

Дослідники працювали над розробкою цієї вакцини понад два роки. Випробування вакцини на людях зайняло більше часу, ніж спершу очікували, оскільки лабораторії потрібно було випробувати вакцину на тих, хто ще не вакцинувався або раніше не хворів.

Цього було важко досягти через зростання рівня вакцинації та швидке поширення варіантів Дельта й Омікрон.

Коли вакцина буде доступною

Далі науковці мають перевірити, як вакцина впливає на тих, хто раніше хворів на коронавірус або щепився іншими вакцинами проти нього.

Крім того, нова вакцина проти всіх варіантів коронавірусу, за словами її розробників, має пройти ще другу і третю фазу клінічних досліджень. Коли вакцина стане доступною всім охочим – невідомо.