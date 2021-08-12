Близько 3% всього населення США отримає по три дози вакцини

Згідно з недавніми даними консультативного комітету Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC) близько 2,7% дорослого населення США мають ослаблений імунітет.

До теми Підсилювальна доза Pfizer: хто першим отримає додаткове щеплення

Кому рекомендуватимуть ревакцинацію:

пацієнтам з пухлинами;

людям з ВІЛ;

пацієнтам з трансплантатами органів;

людям, які приймають препарати, що пригнічують імунну систему.

Увага! Наразі не ясно, які умови будуть включені в дозвіл на третю дозу.

Чому дозволять вакцинацію бустерною дозою

Дослідження показали, що у людей з ослабленою імунною системою вакцина не формує такої сильної реакції проти коронавірусної інфекції, як у здорових людей.

У дослідженні за участі 30 пацієнтів з трансплантацією органів у 24 узагалі не виробилися антитіла проти коронавірусу після отримання двох доз мРНК-вакцини, а у шести зафіксували низькі рівні таких антитіл.

Довідка. Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через щонайменше 5 місяців отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

Вакцинацію трьома дозами COVID-вакцин уже застосовують