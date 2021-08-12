Близько 3% всього населення США отримає по три дози вакцини
Згідно з недавніми даними консультативного комітету Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC) близько 2,7% дорослого населення США мають ослаблений імунітет.
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Кому рекомендуватимуть ревакцинацію:
- пацієнтам з пухлинами;
- людям з ВІЛ;
- пацієнтам з трансплантатами органів;
- людям, які приймають препарати, що пригнічують імунну систему.
Чому дозволять вакцинацію бустерною дозою
Дослідження показали, що у людей з ослабленою імунною системою вакцина не формує такої сильної реакції проти коронавірусної інфекції, як у здорових людей.
У дослідженні за участі 30 пацієнтів з трансплантацією органів у 24 узагалі не виробилися антитіла проти коронавірусу після отримання двох доз мРНК-вакцини, а у шести зафіксували низькі рівні таких антитіл.
Вакцинацію трьома дозами COVID-вакцин уже застосовують
- Варто зазначити, що імунізацію трьома дозами вакцин проти коронавірусу проводять наразі лише препаратом Pfizer.
- Зокрема, Ізраїль першим у світі схвалив введення третьої дози цієї вакцини літнім людям у віці від 60 років і старше.
- Водночас ВООЗ хоче ввести заборону на ревакцинацію проти коронавірусу до кінця вересня.