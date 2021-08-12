У США вагаються між двома варіантами походження коронавірусу: що виявила розвідка
12 серпня 2021 , 10:42Читать новость на русском
Джерело:CNN
Американська розвідка оголосила про дві найбільш ймовірні теорії походження коронавірусу. Єдиного висновку щодо походження хвороби все ще немає.
Розвідка підготувала секретний звіт
Працівники розвідки повідомили, що практично завершили розслідування походження COVID-19, яке тривало 3 місяці за указом президента Джо Байдена. Вони уже підготували звіт, який потребує попереднього розгляду.
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Розвідка США все ще схиляється до двох теорій:
- вірус виник у лабораторії Уханьського інституту вірусології,
- вірус природним чином перейшов до людей від тварин.
Звіт у його нинішньому вигляді не містить "нічого надто серйозного", пояснив один зі співрозмовників видання.
Цілком ймовірно, що проєкт звіту може зазнати значних змін за час, що залишився до виділених на розслідування 90 днів.
Що відомо про походження коронавірусу
- У травні президент США Джо Байден доручив спецслужбам посилити пошук джерела. Результати просили оприлюднити до вересня.
- Минулого тижня стало відомо, що спецслужби США отримали доступ до генетичних даних, узятих зі зразків вірусу в лабораторії в Ухані. Втім експерти не закінчили аналіз цих даних.
- Наприкінці липня 2021 року Китай заявив, що не допомагатиме ВООЗ з дослідженнями, оскільки лава ВООЗ Тедрос Гебреїсус допустив "формулювання, які не поважають науку" та "політизують" тему.