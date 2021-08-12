У США вагаються між двома варіантами походження коронавірусу: що виявила розвідка

Американська розвідка оголосила про дві найбільш ймовірні теорії походження коронавірусу. Єдиного висновку щодо походження хвороби все ще немає.

Розвідка підготувала секретний звіт

Працівники розвідки повідомили, що практично завершили розслідування походження COVID-19, яке тривало 3 місяці за указом президента Джо Байдена. Вони уже підготували звіт, який потребує попереднього розгляду.

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Розвідка США все ще схиляється до двох теорій:

вірус виник у лабораторії Уханьського інституту вірусології,

вірус природним чином перейшов до людей від тварин.

Звіт у його нинішньому вигляді не містить "нічого надто серйозного", пояснив один зі співрозмовників видання.

Цілком ймовірно, що проєкт звіту може зазнати значних змін за час, що залишився до виділених на розслідування 90 днів.

Що відомо про походження коронавірусу