У США вакцинованим проти коронавірусу людям надали перші привілеї

Згідно з даними уряду США, у країні проти коронавірусу вакцинували 30% населення. Ти часом для щеплених людей трішки послабили карантинні обмеження.

Нині у США вакцинованим та невакцинованим однаково дозволені пробіжки та велосипедні прогулянки на відкритому повітрі з членами родини. Це можна робити без маски.

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Що дозволили вакцинованим людям

Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США дозволили вакцинованим людям не носити маски під час невеликих зібрань на відкритому повітрі. Навіть серед невакцинованих громадян.

Завдяки надзвичайному прогресу, якого ми досягнули у боротьбі з COVID-19, Центри з контролю та профілактики захворювань зробили велике оголошення сьогодні: якщо ви повністю вакциновані і перебуваєте на відкритому повітрі не серед великої групи – вам більше не потрібна маска,

– написав у Твіттері президент США Джо Байден.

Інші обмеження залишаються незмінними

Натомість у приміщеннях повністю вакцинованим людям необхідно носити маски точно так само, як і невакцинованим. Зокрема і під час масових подій на відкритому повітрі.

Ситуація з коронавірусом у США станом на 28 квітня

Джерело: РНБО України