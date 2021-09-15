У США зросла смертність від коронавірусу

На кожних 500 американців припадає один померлий від коронавірусу з моменту першого випадку зараження у країні.

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  • За даними Університету Джона Хопкінса, станом 14 вересня у США від коронавірусу померло майже 664 тисяч людей.
  • За даними Бюро перепису населення США, населення США станом на квітень 2020 року становило 331,4 мільйона людей.

Кількість охочих вакцинуватись все менша

У США вакциновано проти коронавірусу 54% населення країни. Однак, кількість охочих зробити щеплення знизилася за останній місяць.

Експерти в галузі охорони здоров'я назвали вакцинацію найкращим джерелом захисту від вірусу, зазначивши, що більшість людей, госпіталізованих з коронавірусом і померлих від нього, не вакциновані.

Актуальна статистика поширення COVID-19 в США

  • Наразі у США панівний штам Дельта, на нього припадає 51% відсоток випадків інфікувань.
  • Кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США в серпні була майже на 300% вища, ніж в цей час торік. Також тепер на 86% вища смертність від коронавірусу.
  • США є лідером серед країн, де щодня виявляють найбільше випадків COVID-19.
  • Станом на 15 вересня в США зафіксували 41 365 255 випадків інфікування коронавірусом.
  • Загальна кількість смертей від коронавірусної інфекції в США складає 663 936 людей.