В США від коронавірусу помер кожен 500 житель, – CNN

У США зросла середня кількість добових випадків захворювання на COVID-19. Крім того, зросла й кількість летальних випадків унаслідок інфікування – показник смертності збільшився на 30%

У США зросла смертність від коронавірусу

На кожних 500 американців припадає один померлий від коронавірусу з моменту першого випадку зараження у країні.

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За даними Університету Джона Хопкінса, станом 14 вересня у США від коронавірусу померло майже 664 тисяч людей.

За даними Бюро перепису населення США, населення США станом на квітень 2020 року становило 331,4 мільйона людей.

Кількість охочих вакцинуватись все менша

У США вакциновано проти коронавірусу 54% населення країни. Однак, кількість охочих зробити щеплення знизилася за останній місяць.

Експерти в галузі охорони здоров'я назвали вакцинацію найкращим джерелом захисту від вірусу, зазначивши, що більшість людей, госпіталізованих з коронавірусом і померлих від нього, не вакциновані.

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