У США від коронавірусу померли більше людей, ніж від іспанки 1918 року

Найбільше інфікованих коронавірусом від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйони. Загалом недуга забрав життя понад 676 тисяч американців. Попри всі медичні досягнення, пандемія COVID-19 вбила більше американців, ніж пандемія іспанського грипу у 1918 році.

Вважається, що від іспанки померло понад 50 мільйонів людей, з яких 675 000 – в США. У 1918 році недуга спричинила найбільшу за смертністю пандемію грипу в історії людства.

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Загалом, станом на 21 вересня у світі виявили понад 229 мільйонів хворих на коронавірус. Більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.

Ми сподівалися, що в 2020 році ми точно не зробимо безліч помилок, в які ми допустили в 1918 році, але ми їх зробили,

– заявив епідеміолог Стівен Кісслер з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я.

Чим відрізняються дві пандемії

Населення. Населення США зараз втричі більше, ніж було в 1918 році. Так, хоча число загиблих від коронавірусу може бути вище, пандемія грипу 1918 року, мабуть, вбила більше американців в процентному співвідношенні.

Доступність вакцини. У 1918 році не було вакцини проти іспанки, а вакцини проти COVID-19 вже широко доступні. Попри це, мільйони людей все ще залишаються невакцинованими.

У Сполучених Штатах вакцини проти COVID-19 почали поширюватися серед певних груп в середині грудня 2020 року – через 9 місяців після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах коронавірусу пандемією.

До моменту появи вакцини від COVID-19 вже померли понад 298 тисяч американців.

Поширення дезінформації. Найбільший недолік зараз пов'язаний з великим технологічним прогресом. Це дає можливість отримувати дані від офіційних регуляторів, але це також означає, що ми можемо швидко поширювати фейки.

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Що спільного між пандеміями

Уразливість молодого населення. Зараз молоді і здорові також можуть сильно постраждати від пандемії, але у групі ризику – літні люди.

Під час пандемії грипу 1918 року "висока смертність серед здорових людей, зокрема у віковій групі від 20 до 40 років, була унікальною особливістю цієї пандемії".

Приблизно двох третин смертей від пандемії 1918 року припадало на людей у ​​віці від 18 до 50 років. Середній вік смерті від іспанки був 28 років.

Віруси, ймовірно, можуть поширюватися ще довго після пандемії. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає пандемію як "всесвітнє поширення" нової хвороби. Хоча іспанка пройшла трьома хвилями з весни 1918 до літа 1919 року, вірус сезонно з'являвся протягом 38 років після завершення пандемії.

Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 канал