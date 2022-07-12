Уряд США виділив 1,7 мільярда доларів на зарплати українським медикам

В Україну від уряду США надійшли 1,7 мільярда доларів фінансової допомоги, які спрямують на медичну систему.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає 24 канал. За його словами грант залучили на безоплатній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку.

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Фінансова допомога на медицину

Ляшко зазначив, що це вагома підтримка від американських партнерів, яка дозволить забезпечити лікарні коштами, які потрібні для реалізації програми медичних гарантій, зокрема для виплат заробітних плат медиків.

Віктор Ляшко “Понад 4 місяці росія цілеспрямовано нищить нашу медичну систему. Вона руйнує стіни, але їй ніколи не зруйнувати героїзм та відданість наших медиків, які продовжують працювати у надважких умовах. Продовження виплат їм заробітної плати – залишається нашим пріоритетом. Однак щомісяця державному бюджету України все важче й важче витримувати це навантаження власними силами”.

Міністр висловив вдячність США та Світовому банку за оперативне реагування на потреби системи охорони здоров’я України Та додав, що ці 1,7 мільярда доларів – це не просто фінансова підтримка, це черговий внесок у перемогу України

Загалом з початку року медичним закладам було перераховано 74 мільярди гривень за Програмою медичних гарантій. Понад 54 мільярди з них спрямовані на заробітну плату медикам.

Виклики перед українською медициною через війну

Раніше Віктор Ляшко повідомляв, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну загинуло 14 медиків, 48 отримали поранення. Також російські загарбники повністю зруйнували 122 медичні заклади.

Крім того, війна негативно позначиться на здоров'ї українців. За словами міністра, люди, які зараз в Україні переживають наслідки війни, "постарішали" на 10 – 15 років. Тобто недуги, якими люди хворіли, наприклад, у 60 років, тепер хворітимуть на них у 45 –50-річному віці.