Схвалення Moderna для підлітків відклали
Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) зафіксувало порушення нормальної роботи серця в порівнянні з використанням вакцини Pfizer, тому наразі схвалення Moderna для підлітків – відклали.
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Фармакологічна компанія звернулася до FDA для отримання офіційної інформації.
Водночас представники FDA наголосили, що користь від вакцинації проти COVID-19 переважує будь-які ризики. Наразі сповільнювати темпи вакцинації не можна!
Що відомо про ускладнення
Міокардит – це запальне захворювання міокарда, яке виникає внаслідок впливу різноманітних факторів та супроводжується інфільтрацією імунними клітинами та некрозом кардіоміоцитів.
Ознаками міокардиту можуть бути задишка, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття, болі в області серця. Ці симптоми, як правило, проявляються упродовж тижня – двох після отримання другої дози вакцини.
Актуально про вакцинацію дітей проти COVID-19
- В Європі наразі розглядають вакцинацію дітей проти коронавірусу у віці від 5 до 12 років препаратом Pfizer і BioNTech.
- У травні регулятори в США та ЄС схвалили вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років.
- У Великій Британії також розпочали вакцинацію підлітків проти COVID-19.
- Від 6 вересня Куба стала першою країною в світі, де вакцинували дітей у віці від 2 років від COVID-19.
- У Словаччині вакцинація тепер доступна для всіх школярів віком від 5 років.