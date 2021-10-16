Схвалення Moderna для підлітків відклали

Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) зафіксувало порушення нормальної роботи серця в порівнянні з використанням вакцини Pfizer, тому наразі схвалення Moderna для підлітків – відклали.

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Фармакологічна компанія звернулася до FDA для отримання офіційної інформації.

Водночас представники FDA наголосили, що користь від вакцинації проти COVID-19 переважує будь-які ризики. Наразі сповільнювати темпи вакцинації не можна!

Що відомо про ускладнення

Міокардит – що це?

Міокардит – ​це запальне захворювання міокарда, яке виникає внаслідок впливу різноманітних факторів та супроводжується інфільтрацією імунними клітинами та некрозом кардіоміоцитів.

Ознаками міокардиту можуть бути задишка, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття, болі в області серця. Ці симптоми, як правило, проявляються упродовж тижня – двох після отримання другої дози вакцини.

Актуально про вакцинацію дітей проти COVID-19

Від якого віку щеплюють в Україні?

В Україні можна вакцинувати дитину у віці від 12 років препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, але лише в індивідуальному порядку.