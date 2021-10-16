У США відклали схвалення Moderna для вакцинації підлітків: причина

У США поки відтермінували схвалення препарату Moderna для вакцинації людей до 18 років. Наразі триває перевірка зв'язку між вакцинацією та рідкісними ішемічними порушеннями у молодих хлопців після другого щеплення цим препаратом.

Схвалення Moderna для підлітків відклали

Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) зафіксувало порушення нормальної роботи серця в порівнянні з використанням вакцини Pfizer, тому наразі схвалення Moderna для підлітків – відклали.

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Фармакологічна компанія звернулася до FDA для отримання офіційної інформації.

Водночас представники FDA наголосили, що користь від вакцинації проти COVID-19 переважує будь-які ризики. Наразі сповільнювати темпи вакцинації не можна!

Що відомо про ускладнення

Міокардит – що це? Міокардит – ​це запальне захворювання міокарда, яке виникає внаслідок впливу різноманітних факторів та супроводжується інфільтрацією імунними клітинами та некрозом кардіоміоцитів. Ознаками міокардиту можуть бути задишка, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття, болі в області серця. Ці симптоми, як правило, проявляються упродовж тижня – двох після отримання другої дози вакцини.

Актуально про вакцинацію дітей проти COVID-19

В Європі наразі розглядають вакцинацію дітей проти коронавірусу у віці від 5 до 12 років препаратом Pfizer і BioNTech.

У травні регулятори в США та ЄС схвалили вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років.

У Великій Британії також розпочали вакцинацію підлітків проти COVID-19.

Від 6 вересня Куба стала першою країною в світі, де вакцинували дітей у віці від 2 років від COVID-19.

У Словаччині вакцинація тепер доступна для всіх школярів віком від 5 років.