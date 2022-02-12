FDA поки не рекомендує вакцинацію проти COVID-19 дітей до 5 років

Відповідне рішення прийняло Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Увага Понад 46% з-поміж усіх госпіталізованих це діти, – МОЗ

Діти молодше 5 років – це єдина категорія населення в США, яку поки не вакцинують проти коронавірусу.

Це не остаточне рішення

Попередньо комісія мала зустрітись 15 лютого і вирішити чи повинні діти молодше 5 років отримувати вакцину Pfizer у двох дозах. Проте в FDA вирішили, що відкладуть це рішення про тих пір, поки не отримають більше даних про вакцинацію цієї вікової категорії, зокрема, ефективність трьох доз препарату.

Ми повідомимо оновлену інформацію про терміни проведення засідання консультативного комітету, як тільки отримаємо додаткові дані про третю дозу в цій віковій групі після клінічного випробування,

– йдеться в заяві FDA.

Відомо, що такі дані на основі клінічних випробувань Pfizer і BioNTech очікують отримати на початку квітня.

Вакцинація підлітків ефективна

До слова, у США попередньо схвалили бустерні щеплення для підлітків у віці від 12 до 15 років. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволило для цього використовувати вакцину Pfizer.

Вас може зацікавити, як дітям готуватись до щеплення: дивіться відео