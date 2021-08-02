Такий заклад реалізували на базі Стенфордського університету. Фахівці прагнуть змінити підхід по догляду за людьми з постковідним синдромом й розробити комплексну терапію.
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Численні дослідження вказують на те, що постковідний синдром характерний для багатьох перехворілих впродовж декількох місяців і навіть року після зараження. До прикладу, в одному з таких досліджень повідомляється, що 30% перехворілих живуть з вираженими симптомами COVID-19 впродовж 9 місяців після хвороби.
Дані іншої роботи демонструють, що половина пацієнтів з Long-COVID (учасники представляли 56 країн) не могли повернутися в колишній ритм і працювати повний день впродовж пів року після хвороби.
Вчені зі Стенфорда також проводили власні дослідження і встановили, що 70% госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів зберегли хоча б один симптом впродовж декількох місяців.
Серед основних симптомів постковідного синдрому виділяють:
- хронічну втому,
- запаморочення,
- розлади настрою,
- задишку,
- головний біль,
- діарею,
- прискорене серцебиття,
- порушення слуху тощо.
Ускладнення можуть проявлятися в багатьох системах організму, враховуючи серцево-судинну, ендокринну, нервову, травну і скелетно-м'язову.
До клініки, яка спеціалізується на Long-COVID, увійдуть багато фахівців, зокрема кардіолог, пульмонолог, гематолог і аудіолог.
Якщо лікарям вдасться зібрати більше клінічних даних під час догляду за пацієнтами, це допоможе краще прогнозувати ускладнення хвороби й вчасно планувати профілактичні заходи.