Такий заклад реалізували на базі Стенфордського університету. Фахівці прагнуть змінити підхід по догляду за людьми з постковідним синдромом й розробити комплексну терапію.

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Численні дослідження вказують на те, що постковідний синдром характерний для багатьох перехворілих впродовж декількох місяців і навіть року після зараження. До прикладу, в одному з таких досліджень повідомляється, що 30% перехворілих живуть з вираженими симптомами COVID-19 впродовж 9 місяців після хвороби.

Дані іншої роботи демонструють, що половина пацієнтів з Long-COVID (учасники представляли 56 країн) не могли повернутися в колишній ритм і працювати повний день впродовж пів року після хвороби.

Вчені зі Стенфорда також проводили власні дослідження і встановили, що 70% госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів зберегли хоча б один симптом впродовж декількох місяців.

Серед основних симптомів постковідного синдрому виділяють:

хронічну втому,

запаморочення,

розлади настрою,

задишку,

головний біль,

діарею,

прискорене серцебиття,

порушення слуху тощо.

Ускладнення можуть проявлятися в багатьох системах організму, враховуючи серцево-судинну, ендокринну, нервову, травну і скелетно-м'язову.

До клініки, яка спеціалізується на Long-COVID, увійдуть багато фахівців, зокрема кардіолог, пульмонолог, гематолог і аудіолог.

Якщо лікарям вдасться зібрати більше клінічних даних під час догляду за пацієнтами, це допоможе краще прогнозувати ускладнення хвороби й вчасно планувати профілактичні заходи.