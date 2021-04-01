У США викинули 15 мільйонів доз вакцин проти COVID-19: що сталося
В лабораторії, де виробляють дві вакцини проти коронавірусу припустилися прикрої "людської помилки". Працівники сплутали рецептури й випадково змішали компоненти різних препаратів.
Джерело:New York Times
Це сталося у Балтиморі в Сполучених Штатах Америки. І призвело до псування приблизно 15 мільйонів доз вакцин.
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У США в лабораторії зіпсували 15 мільйонів доз вакцин
Працівники лабораторії Emergent BioSolutions у Балтиморі в США випадково змішали інгредієнти різних вакцин. Річ у тім, що у закладі виготовляють два препарати (Johnson & Johnson та AstraZeneca).
Це сталося кілька тижнів тому, та стало відомо тільки зараз. Наслідком "людської помилки" (так прокоментували ситуацію чиновники) стало псування приблизно 15 мільйонів доз вакцини від Johnson & Johnson.
Однак щеплення американців препаратом Johnson & Johnson не припинять. Адже поки що у США використовують дози, виготовлені у Нідерландах.
Федеральні чиновники запевняють, що на темпи вакцинації у США ситуація не вплине. Тим часом компанія Johnson & Johnson посилила контроль над роботою Emergent BioSolutions.
Чому зіпсувалася вакцина в лабораторії
- У вакцинах Johnson & Johnson та AstraZeneca використовують однакову технологію – векторну.
- Тобто, препарати містять нешкідливу версію вірусу, який стимулює імунну систему до вироблення антитіл.
- Але вектори Johnson & Johnson та AstraZeneca біологічно різні й не є взаємозамінними.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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