В лабораторії, де виробляють дві вакцини проти коронавірусу припустилися прикрої "людської помилки". Працівники сплутали рецептури й випадково змішали компоненти різних препаратів.

Це сталося у Балтиморі в Сполучених Штатах Америки. І призвело до псування приблизно 15 мільйонів доз вакцин.

Зверніть увагу Вакцина Pfizer виявилась на 100% ефективною для дітей від 12 до 15 років

У США в лабораторії зіпсували 15 мільйонів доз вакцин

Працівники лабораторії Emergent BioSolutions у Балтиморі в США випадково змішали інгредієнти різних вакцин. Річ у тім, що у закладі виготовляють два препарати (Johnson & Johnson та AstraZeneca).

Це сталося кілька тижнів тому, та стало відомо тільки зараз. Наслідком "людської помилки" (так прокоментували ситуацію чиновники) стало псування приблизно 15 мільйонів доз вакцини від Johnson & Johnson.

Інцидент має й глибші наслідки: майбутні поставки вакцини Johnson & Johnson призупинять. Щонайменше доти, поки американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчів і медикаментів проводитиме розслідування.

Однак щеплення американців препаратом Johnson & Johnson не припинять. Адже поки що у США використовують дози, виготовлені у Нідерландах.

Федеральні чиновники запевняють, що на темпи вакцинації у США ситуація не вплине. Тим часом компанія Johnson & Johnson посилила контроль над роботою Emergent BioSolutions.

Чому зіпсувалася вакцина в лабораторії

У вакцинах Johnson & Johnson та AstraZeneca використовують однакову технологію – векторну .

. Тобто, препарати містять нешкідливу версію вірусу, який стимулює імунну систему до вироблення антитіл.

Але вектори Johnson & Johnson та AstraZeneca біологічно різні й не є взаємозамінними.

Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Тим часом в Україні Обмовився, – мер Франківська каже, що приватної вакцинації немає