У США викинули 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу

Аптечні мережі й місцева влада виникнула щонайменше 15,1 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. Це за період, починаючи від 1 березня 2021 й до нині.

Зазначається, що дані можуть бути заниженими. Причиною утилізації цих доз могли стати тріщина на ампулі, помилка при розведенні вакцини або несправність холодильника для зберігання препарату.

До теми Куба вакцинуватиме дітей від 2 років препаратом власного виробництва

Згідно з даними телеканалу NBC, у звіті аптечної компанії Walgreens повідомляється про 2,6 мільйони невикористаних доз, CVS – про 2,3 мільйони, аптек корпорації Walmart – про 1,6 мільйона, компанії Rite Aid – 1,1 мільйона.

Дані, надані аптеками, штатами та іншими постачальниками вакцин є неповними – відсутні деякі штати й федеральні постачальники. Окрім того, не вказані точні причини, чому препарати були викинуті.

Це дійсно трагічно, що у нас є ситуація, коли вакцини витрачаються даремно, в той час, як у багатьох африканських країнах не було вакциновано навіть 5% населення,

– заявив інфекціоніст Шаріфа Секалала.

Темпи вакцинації в Україні станом на 2 вересня

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Джерело: МОЗ