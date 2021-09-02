У США викинули 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу
Джерело:NBC
Аптечні мережі й місцева влада виникнула щонайменше 15,1 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. Це за період, починаючи від 1 березня 2021 й до нині.
Зазначається, що дані можуть бути заниженими. Причиною утилізації цих доз могли стати тріщина на ампулі, помилка при розведенні вакцини або несправність холодильника для зберігання препарату.
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Згідно з даними телеканалу NBC, у звіті аптечної компанії Walgreens повідомляється про 2,6 мільйони невикористаних доз, CVS – про 2,3 мільйони, аптек корпорації Walmart – про 1,6 мільйона, компанії Rite Aid – 1,1 мільйона.
Дані, надані аптеками, штатами та іншими постачальниками вакцин є неповними – відсутні деякі штати й федеральні постачальники. Окрім того, не вказані точні причини, чому препарати були викинуті.
Це дійсно трагічно, що у нас є ситуація, коли вакцини витрачаються даремно, в той час, як у багатьох африканських країнах не було вакциновано навіть 5% населення,
– заявив інфекціоніст Шаріфа Секалала.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Темпи вакцинації в Україні станом на 2 вересня
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 1 вересня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 119 022 людини. 38 353 з них отримали першу дозу вакцини. А ось другу, тобто завершальну ін'єкцію, отримали 80 669 людей.
- Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 5 452 125 мешканців країни. 5 452 123 людини отримали першу дозу вакцини, а ось повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей (із них двоє отримали одну першу дозу за кордоном).
- Загалом і першою, і другою дозою в Україні провели 9 358 193 щеплень проти коронавірусу.