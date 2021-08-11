Меліоїдоз характеризується розвитком лихоманки, пневмонії, абсцесів. Тяжкість перебігу захворювання може варіюватися від легкої форми до генералізованої інфекції з сепсисом і смерті.

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Випадки смертельної інфекції

Випадки меліоїдоза в США виявили у чотирьох осіб, в тому числі однієї дитини з березня по липень. Двоє людей померли, ще двоє потрапили до лікарні з важкими симптомами.

Всі пацієнти не знайомі один з одним і ніколи не контактували, однак генетичне тестування показало, що бактеріальні штами у всіх чотирьох постраждалих дуже схожі. Швидше за все, це означає спільне джерело інфекції, можливо, через імпортні продукти, напої або засоби для чищення.

Джерела інфекції ще не знайшли

Фахівці вже протестували понад сто зразків продуктів, грунту і води в будинках пацієнтів, але нічого не знайшли. У CDC відзначили, що інкубаційний період після зараження Burkholderia pseudomallei може тривати кілька тижнів, що ускладнює пошук джерела інфікування.

Раніше епідеміологи виявляли не більш десяти випадків меліоїдоза, причому виключно у людей, які недавно повернулися з Південно-Східної Азії, північній Австралії та інших регіонів, де зустрічається ця бактерія.

Напередодні на території Гвінеї зареєстрували першого пацієнта з геморагічною лихоманкою Марбург. Її ще називають "хвороба зелених мавп". Хвороба має високий відсоток летальності – понад 80%.