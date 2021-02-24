В США вакцину Johnson & Johnson визнали ефективною

Американське управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) виявило, що вакцина Johnson & Johnson від коронавірусу є ефективною на 66,1 відсоток для пацієнтів, які мають середній і важкий перебіги захворювання.

Зауважимо, що вакцина Johnson & Johnson потребує лише введення однієї дози, а не двох, як в інших препаратах. Вона виявилася ефективною на 66 відсотків, що цілком в рамках стандартів американського регулятора.

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У США переконують, що ця вакцина також безпечна у використанні, згідно з аналізом. Також вакцина більш ніж на 85 відсотків ефективна в запобіганні важких випадків COVID-19 і повністю запобігає госпіталізації та рятує від летального випадку.

На клінічних випробуваннях зафіксували всього сім смертей – все в групі, яким давали не вакцину, а плацебо.

Компанія спочатку оголосила про 66 відсотках ефективності в січневому пресрелізі, однак ще не опублікувала результати випробувань.

Що відомо про дослідження вакцини у країнах, де коронавірус мутував

Вакцину протестували в клінічних випробуваннях на 44 тисяч осіб в США, Бразилії та ПАР – у країнах, де зафіксували мутував версії вірусу.

Вчені зауважили, що ефективність вакцини для хворих у важкому стані через інфікування COVID-19 була "аналогічно високою у всіх 3 країнах".

Дослідники додають, що вакцина була менш ефективною в підгрупі дорослих старше 60 років з супутніми захворюваннями, але вчені відзначили, що не було смертей або випадків, які вимагають медичного втручання через місяць після того, як ці люди похилого віку щеплення. Серед побічних ефектів найчастіше повідомлялося про біль в місці щеплення.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу