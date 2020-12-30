У США виявили новий "британський" штам коронавірусу. Проте хворий чоловік останнім часом не був у поїздках.

Що відомо про випадок

Випадок інфікування зафіксували у штаті Колорадо. Про це заявив губернатор штату Джаред Поліс у твіттері.

До речі В Японії виявили новий штам коронавірусу з Африки

Ми виявили перший випадок зараження штамом COVID-19. Того ж варіанту, який був виявлений у Великобританії,

– зауважив Поліс.

Інфікований наразі перебуває на самоізоляції в окрузі Елберт.

Що відомо про новий штам коронавірусу

Про швидке поширення нового штаму коронавірусу заявили 15 грудня у Великій Британії. Хоча виявили різновид інфекції ще восени.

Новий штам на 70% заразніший, ніж звичний COVID-19. Проте невідомо, чи може він дати серйозніші ускладнення, ніж попередник.

Крім Великої Британії новий штам вже виявили у Нідерландах, Швеції, Франції, Японії тощо.

Низка країн закрила авіасполучення з Британією.

У самому Об'єднаному королівстві скасували послаблення карантину, яке планували на різдвяні свята.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу