У США вперше діагностували новий штам коронавірусу
У США виявили новий "британський" штам коронавірусу. Проте хворий чоловік останнім часом не був у поїздках.
Що відомо про випадок
Випадок інфікування зафіксували у штаті Колорадо. Про це заявив губернатор штату Джаред Поліс у твіттері.
До речі В Японії виявили новий штам коронавірусу з Африки
Ми виявили перший випадок зараження штамом COVID-19. Того ж варіанту, який був виявлений у Великобританії,
– зауважив Поліс.
Інфікований наразі перебуває на самоізоляції в окрузі Елберт.
Що відомо про новий штам коронавірусу
- Про швидке поширення нового штаму коронавірусу заявили 15 грудня у Великій Британії. Хоча виявили різновид інфекції ще восени.
- Новий штам на 70% заразніший, ніж звичний COVID-19. Проте невідомо, чи може він дати серйозніші ускладнення, ніж попередник.
- Крім Великої Британії новий штам вже виявили у Нідерландах, Швеції, Франції, Японії тощо.
- Низка країн закрила авіасполучення з Британією.
- У самому Об'єднаному королівстві скасували послаблення карантину, яке планували на різдвяні свята.
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