Він називається Apretudе. Він дасть можливість уникнути щоденного прийому таблеток. Дозвіл на використання видало Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA).

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У компанії зазначили, що нині для доконтактної профілактики людям з групи ризику необхідно щодня приймати пігулки. Тож вже розробили програму забезпечення препаратом навіть тих, у кого немає страхування.

Як зазначається, перші дві ін'єкції вводять з різницею в місяць, а потім укол роблять кожні 2 місяці.

Сьогоднішнє схвалення (препарату – 24 канал) дає важливий інструмент у зусиллях припинення епідемії ВІЛ-інфекції, вперше надаючи можливість запобігати ВІЛ без щоденного прийому таблеток,

– сказала глава відділення антивірусних препаратів Дебра Бірнкрант.

Яка ціна? Вартість однієї ін'єкції приблизно 4 тисячі доларів. На рік їх потрібно 6.

Для кого? Препарат Apretudе підходить для профілактики ВІЛ-інфекції у підлітків та дорослих вагою понад 35 кілограмів.

Вже найближчим часом планують подати заявку на реєстрацію ліків у Великій Британії та Євросоюзі.

Що відомо про ВІЛ у світі та Україні

Зараз ВІЛ-інфекція – не вирок для людини. ЇЇ можна успішно лікувати, якщо вчасно звернутися до лікаря.

Зазвичай, медики призначають таблетки, які хворий має пити все життя. Однак це гарантує йому повноцінне життя, а також здатність займатися безпечним незахищеним сексом та народжувати здорових дітей.

Що таке ВІЛ Це вірус імунодефіциту людини. Він інфікує клітини у імунній системі. Якщо з ним не боротися, він серйозно її ослаблює, викликаючи СНІД – синдром набутого імунодефіциту.



Існує два типи вірусів ВІЛ – 1 та 2. Перший тип приходиться на 95% випадків. Поки що терапія полягає у щоденному прийнятті пігулок, що блокують зараження нових клітин.



Повністю вилікувати хворобу неможливо – вона є хронічною та характеризується прогресуючою дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму.