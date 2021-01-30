Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) лише в лютому 2021 року зроблять обов'язковим носіння масок у громадському транспорті, зокрема в літаках і потягах.

Джерело: The Washington Post

Маску слід носити на залізничних станціях, метро, ​​автовокзалах, аеропортах та інших видах громадського транспорту в США.

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Постанова набере чинності 1 лютого 2021 року. Маски повинні носити і працівники транспорту (водії, кондуктори та інші співробітники).

У країні наголосили, що маски обов'язково повинні "закривати рот і ніс", коли пасажир чекає транспорт, здійснює посадку, поїздку або висадку.

Разом з тим, не можна бути лише в захисному щитку або спеціальних окулярах, або ж носити як маски шарф.

Від носіння масок звільняються діти до двох років і деякі інші категорії громадян. Додамо, що у країні підтвердили понад 26 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

Чому важливо носити маску всім?

Коронавірус має здатність поширюватися навіть при безсимптомному перебігу хвороби. Якщо хворі на застуду чи грип протягом тривалого часу залишаються вдома, адже відчувають слабкість. Натомість люди з COVID-19 можуть прекрасно себе почувати й контактувати з іншими, тим самим, несвідомо заражати їх. Через це важливо всім носити маску, зокрема у громадському транспорті.

Додамо, раніше експерти вважали, що ефективними у боротьбі з поширенням інфекції є лише медичні маски або маски N95. Пандемія чітко продемонструвала, що цілком дієвими є також тришарові тканинні маски, які можна прати та прасувати.