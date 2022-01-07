У США зафіксували найвищу смертність від сказу за останні 10 років

За 2021 рік від сказу померли 5 громадян США і деякі з них не усвідомлювали, що були інфіковані. Це найвищий показник за останнє десятиліття. У 2019 та 2020 році в країні не фіксували жодного випадку смерті від сказу.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) опублікували звіт про 3 випадки смерті від сказу. Ці пацієнти підхопили хворобу від кажанів.

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Чиновники CDC заявили, що цим смертям можна було запобігти. До прикладу, 80-річний чоловік з Іллінойсу відмовився робити рятувальні щеплення через давній страх перед вакцинами. Чоловік з Айдахо та хлопчик із Техасу не отримали щеплення, бо вважали, що ні укуси кажанів, ні подряпини не зашкодять їхній шкірі.

У всіх трьох випадках люди або применшували вплив диких кажанів, або не усвідомлювали серйозність сказу,

– сказав експерт CDC зі сказу Райан Уоллес.

Дві інші смерті сталися раніше 2021 року. Один з них – чоловік з Міннесоти, якого також вкусив кажан. Він зробив щеплення, але невиявлена ​​проблема з імунною системою завадила його ефективності.

Іншого постраждалого вкусила скажена собака під час подорожі Філіппінами. Пацієнт помер в Нью-Йорку після повернення до США.

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