У США зафіксували найвищу смертність від сказу за останні 10 років
Джерело:MedicalXpress
За 2021 рік від сказу померли 5 громадян США і деякі з них не усвідомлювали, що були інфіковані. Це найвищий показник за останнє десятиліття. У 2019 та 2020 році в країні не фіксували жодного випадку смерті від сказу.
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) опублікували звіт про 3 випадки смерті від сказу. Ці пацієнти підхопили хворобу від кажанів.
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Чиновники CDC заявили, що цим смертям можна було запобігти. До прикладу, 80-річний чоловік з Іллінойсу відмовився робити рятувальні щеплення через давній страх перед вакцинами. Чоловік з Айдахо та хлопчик із Техасу не отримали щеплення, бо вважали, що ні укуси кажанів, ні подряпини не зашкодять їхній шкірі.
У всіх трьох випадках люди або применшували вплив диких кажанів, або не усвідомлювали серйозність сказу,
– сказав експерт CDC зі сказу Райан Уоллес.
Дві інші смерті сталися раніше 2021 року. Один з них – чоловік з Міннесоти, якого також вкусив кажан. Він зробив щеплення, але невиявлена проблема з імунною системою завадила його ефективності.
Іншого постраждалого вкусила скажена собака під час подорожі Філіппінами. Пацієнт помер в Нью-Йорку після повернення до США.
Що варто знати про сказ:
- Сказ викликається вірусом, який проникає в центральну нервову систему. Найчастіше він передається через укус інфікованої тварини.
- Інфекція може викликати безсоння, тривогу, сплутаність свідомості, параліч, слиновиділення, галюцинації, ускладнене та страх води.
- Смерть зазвичай наступає за кілька тижнів після появи симптомів. Але їй можна запобігти, зробивши курс з п'яти щеплень впродовж двох тижнів після зараження.
- За даними CDC, щороку близько 60 000 американців проходять лікування після можливого зараження на сказ.