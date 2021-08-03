У США захворюваність на коронавірус вища, ніж влітку минулого року

У США стрімко зростає кількість хворих на коронавірус і госпіталізованих через недугу. Останній тижневий показник захворюваності на COVID-19 вищий, ніж минулого літа.

Так, впродовж минулого тижня в країні виявили 72 790 хворих на коронавірус. Натомість показники захворюваності минулого літа не перевищували 68 700.

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На невтішну статистику звернула увагу директорка американських Центрів з контролю і профілактики захворювань Рошель Валенські.

Хоча ми відчайдушно хочемо перемогти цю пандемію, COVID-19 явно не закінчився, і тому наша битва повинна тривати трохи довше. Це важко. Але ми в цьому разом. І поки ми дізнаємося більше про COVID-19, ми продовжуємо сподіватися на перевірені способи захисту себе, наших дітей і наших близьких,

– заявила вона.

Останній тиждень перевищив майже усі показники:

Минулого тижня у США госпіталізували приблизно 6 200 COVID-пацієнтів щодня. Це приблизно на 41% більше, ніж позаминулого тижня.

За це самий період середня добова кількість летальних випадків в країні зросла до 300. Це на 25% більше.

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Валенські зауважила, що показники смертності у США все ж значно нижні, ніж в період піку літа 2020 року, коли на початку серпня всього за один день зареєстрували понад 1 100 смертей внаслідок коронавірусу.

Окрім цього, в суботу і неділю (31 липня та 1 серпня) добовий приріст хворих зменшився до 68 326 і 63 250 відповідно.