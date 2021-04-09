У США закрили два центри вакцинації після побічних ефектів від препарату Johnson & Johnson

У США тимчасово закрили два центри вакцинації Північній Кароліні і Колорадо після того, як у щеплених вакциною Johnson & Johnson виявили побічні ефекти.

Наразі американські вчені не можуть відповісти, чи побічні ефекти були пов'язані безпосередньо з вакциною.

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Видання пише, щр роботу центру вакцинації в Північній Кароліні призупинили після того, як побічна реакція виникла у 18 вакцинованих. У 14 з них при цьому вона була незначною.

Рішення регіональне МОЗ прийняло після консультацій з компанією Johnson & Johnson.

У центрі вакцинації в Колорадо побічну реакцію виявили у 11 осіб. Двох людей доставили в лікарню для подальшого спостереження за їх станом.

Представники Johnson & Johnson заявили, що компанія уважно вивчає всі повідомлення про побічні реакції у щеплених.

Всі звіти при цьому передаються Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, а також іншим органам охорони здоров'я.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу