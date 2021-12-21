Деталі смерті чоловіка
Місцеві ЗМІ посилаються на представників органів охорони здоров'я округу Гарріс штату Техас.
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Чиновники сказали, що жертвою став чоловік, віком 50 років. Він не був вакцинований та мав серйозні проблеми зі здоров'ям.
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- Цей варіант вперше виявили у листопаді на півдні Африки.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я раніше заявили про дуже високий ризик поширення штаму Омікрон. Все через "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.
- 26 листопада ВООЗ кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 як такий, що викликає занепокоєння.
- Згідно з новими дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.
- Нещодавно штам коронавірусу Омікрон виявили й в Україні 18 грудня. Загалом він зачепив вже 90 країн світу.
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