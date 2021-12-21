У США зареєстрували першу смерть людини, яка хворіла на Омікрон

У США зафіксували летальний випадок у людини зі штамом коронавірусу Омікрон. Вважається, що це перша відома зареєстрована смерть від цього варіанту в країні.

Деталі смерті чоловіка

Місцеві ЗМІ посилаються на представників органів охорони здоров'я округу Гарріс штату Техас.

Зверніть увагу Омікрон вплинув на ефективність вакцин, але не все втрачено, – ЕМА

Чиновники сказали, що жертвою став чоловік, віком 50 років. Він не був вакцинований та мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

Штам Омікрон: що треба знати

Цей варіант вперше виявили у листопаді на півдні Африки.

У Всесвітній організації охорони здоров'я раніше заявили про дуже високий ризик поширення штаму Омікрон. Все через "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.

26 листопада ВООЗ кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 як такий, що викликає занепокоєння.

Згідно з новими дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

Нещодавно штам коронавірусу Омікрон виявили й в Україні 18 грудня. Загалом він зачепив вже 90 країн світу.

За офіційними даними, варіант коронавірусу Омікрон вже став домінуючим в країні.

Важливо Як українцям захиститись від штаму Омікрон: Ляшко дав 5 рекомендацій

Що чекати від Омікрону: дивіться відео