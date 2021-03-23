В США засумнівалися в оголошеній ефективності вакцини від AstraZeneca

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Джерело:

NIH

Незалежний комітет з моніторингу даних клінічних досліджень (DSMB) в США засумнівався у результатах випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Вони показали ефективність на рівні 79%.

У заяві Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань йдеться, що компанія AstraZeneca могла використовувати застарілі дані у звіті про випробування.

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Ми наполегливо закликаємо компанію переглянути у взаємодії з DSMB дані по ефективність і забезпечити в максимально короткі терміни публікацію найбільш точних і останніх за часом даних про проведене випробування,
– наголосили науковці.

Фармацевтичні війни за гроші?

AstraZeneca намагається отримати дозвіл на екстрене використання своєї вакцини в США, попри те, що населення країни повністю забезпечене потрібною кількістю доз препаратів від Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.

Цікаво, що NIAID є одним з партнерів в розробці й випробуваннях РНК-вакцини Moderna, фактично, конкурента Oxford-AstraZeneca.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

  • Напередодні клінічні випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca в США продемонстрували ефективність і безпеку препарату, в тому числі відсутність підвищеного ризику утворення тромбів.
  • Згідно з висновками вчених, розроблена AstraZeneca та Оксфордським університетом вакцина показала ефективність в 79% випадках. Препарат забезпечує 100%-й захист від важкого або критичного перебігу захворювання і госпіталізації.
  • Під час випробувань також не виявили підвищеного ризику тромбозу.
  • 11 європейських країн за тиждень призупинили використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.
  • На закиди розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату.
  • ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію цим препаратом.
  • Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.
  • Після нових рекомендацій, майже всі країни відновили використання вакцини.
  • Вакцину спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу