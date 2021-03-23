В США засумнівалися в оголошеній ефективності вакцини від AstraZeneca

Незалежний комітет з моніторингу даних клінічних досліджень (DSMB) в США засумнівався у результатах випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Вони показали ефективність на рівні 79%.

У заяві Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань йдеться, що компанія AstraZeneca могла використовувати застарілі дані у звіті про випробування.

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Ми наполегливо закликаємо компанію переглянути у взаємодії з DSMB дані по ефективність і забезпечити в максимально короткі терміни публікацію найбільш точних і останніх за часом даних про проведене випробування,

– наголосили науковці.

Фармацевтичні війни за гроші?

AstraZeneca намагається отримати дозвіл на екстрене використання своєї вакцини в США, попри те, що населення країни повністю забезпечене потрібною кількістю доз препаратів від Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.

Цікаво, що NIAID є одним з партнерів в розробці й випробуваннях РНК-вакцини Moderna, фактично, конкурента Oxford-AstraZeneca.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Напередодні клінічні випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca в США продемонстрували ефективність і безпеку препарату, в тому числі відсутність підвищеного ризику утворення тромбів.

Згідно з висновками вчених, розроблена AstraZeneca та Оксфордським університетом вакцина показала ефективність в 79% випадках. Препарат забезпечує 100%-й захист від важкого або критичного перебігу захворювання і госпіталізації.

Під час випробувань також не виявили підвищеного ризику тромбозу.

11 європейських країн за тиждень призупинили використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.

На закиди розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату.

ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію цим препаратом.

Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.

Після нових рекомендацій, майже всі країни відновили використання вакцини.

Вакцину спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу