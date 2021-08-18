Медики оголошують, що зараз вже доведено, що ефективність вакцину Pfizer та Moderna зменшується з часом. Тож мовиться лише про бустерне щеплення вакцинами компаній Pfizer та Moderna.

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Рекомендацію оприлюднили в заяві, яку підписали кілька вищих представників охорони здоров'я.

"Згідно з нашою останньою оцінкою, нинішній захист від важких захворювань, госпіталізації та смерті може зменшитися в найближчі місяці, особливо серед осіб, які мають підвищений ризик або були щеплені на ранніх етапах впровадження вакцинації", – мовиться у повідомленні.

Адміністрація Байдена також офіційно рекомендує всім американцям щепитись від коронавірусу через побоювання щодо зниження ефективності вакцин з часом. Зробити це пропонують через 8 місяців після отримання другої дози.

Що таке бустерна доза? Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

Зараз розглядають можливість отримати 2 додаткові вакцини для тих, хто отримав вакцину Johnson&Johnson.

Увага! Очікується, що бустерні щеплення стануть доступними для всіх американців з 20 вересня 2021 року.

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Принцип дії вакцин

Moderna і Pfizer засновані на мРНК-технології – це так звані "генетичні" вакцини, які містять "інструкції", які допомагають нашому імунітету захиститись від COVID-19.

Обидві вакцини застосовують в Україні.

Нагадаємо, що голова Всесвітньої організації охорони здоров'я просив країни почекати із введенням третьої дози вакцини. Все для того, аби більше людей могли пройти курс імунізації.