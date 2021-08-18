У США затвердили вакцинацію третьою дозою щеплення проти коронавірусу: якими препаратами

Влада США оголосила, що усі громадяни, які отримали 2 дози вакцину проти коронавірусу можуть отримати третю, бустерну дозу препарату. Представники американської системи охорони здоров'я заявили, що укол можна буде отримати протягом кількох місяців після другої дози.

Медики оголошують, що зараз вже доведено, що ефективність вакцину Pfizer та Moderna зменшується з часом. Тож мовиться лише про бустерне щеплення вакцинами компаній Pfizer та Moderna.

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Рекомендацію оприлюднили в заяві, яку підписали кілька вищих представників охорони здоров'я.

"Згідно з нашою останньою оцінкою, нинішній захист від важких захворювань, госпіталізації та смерті може зменшитися в найближчі місяці, особливо серед осіб, які мають підвищений ризик або були щеплені на ранніх етапах впровадження вакцинації", – мовиться у повідомленні.

Адміністрація Байдена також офіційно рекомендує всім американцям щепитись від коронавірусу через побоювання щодо зниження ефективності вакцин з часом. Зробити це пропонують через 8 місяців після отримання другої дози.

Що таке бустерна доза? Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

Зараз розглядають можливість отримати 2 додаткові вакцини для тих, хто отримав вакцину Johnson&Johnson.

Очікується, що бустерні щеплення стануть доступними для всіх американців

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Принцип дії вакцин

Moderna і Pfizer засновані на мРНК-технології – це так звані "генетичні" вакцини, які містять "інструкції", які допомагають нашому імунітету захиститись від COVID-19.

Обидві вакцини застосовують в Україні.

Нагадаємо, що голова Всесвітньої організації охорони здоров'я просив країни почекати із введенням третьої дози вакцини. Все для того, аби більше людей могли пройти курс імунізації.