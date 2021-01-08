У Сполучених Штатах Америки міг з'явитися та поширитися власний мутований штам коронавірусу. Так вважає робоча група Білого дому.

Мутація COVID-19 могла спричинити сплеск захворюваності в осінньо-зимовий період. Про це повідомили на сайті CNN.

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Поява американського вірусу

Можливість появи американського варіанту коронавірусу згадується у звітах робочої групи від 3 січня 2021 року. Їх телеканал CNN отримав у своє розпорядження.

Цей осінньо-зимовий сплеск майже вдвічі перевищив рівень захворюваність у весняно-літній період. Це прискорення може свідчити про новий штам коронавірусу в США в додаток до "британського" штаму, який вже поширився у нашому суспільстві і може бути на 50% заразнішим,

– зазначили у звіті.

Зазначимо! У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що новий штам коронавірусу може стати основним на території Європи. Цю мутацію вже підтвердили у понад 20 європейських країнах.

Новий штам коронавірусу: що відомо

Новий штам COVID-19 почав стрімко поширюватись у Великобританії В грудні, хоча виявили його ще восени.

Він може бути на 70% заразнішим, ніж звичайний.

Представник ВООЗ Ханс Клюге наголосив, що поява нового штаму – це переломний момент в ході пандемії.



Що відомо про новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу