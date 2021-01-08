У США заявили про можливу появу "американського" штаму COVID-19
У Сполучених Штатах Америки міг з'явитися та поширитися власний мутований штам коронавірусу. Так вважає робоча група Білого дому.
Мутація COVID-19 могла спричинити сплеск захворюваності в осінньо-зимовий період. Про це повідомили на сайті CNN.
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Поява американського вірусу
Можливість появи американського варіанту коронавірусу згадується у звітах робочої групи від 3 січня 2021 року. Їх телеканал CNN отримав у своє розпорядження.
Цей осінньо-зимовий сплеск майже вдвічі перевищив рівень захворюваність у весняно-літній період. Це прискорення може свідчити про новий штам коронавірусу в США в додаток до "британського" штаму, який вже поширився у нашому суспільстві і може бути на 50% заразнішим,
– зазначили у звіті.
Новий штам коронавірусу: що відомо
- Новий штам COVID-19 почав стрімко поширюватись у Великобританії В грудні, хоча виявили його ще восени.
- Він може бути на 70% заразнішим, ніж звичайний.
- Представник ВООЗ Ханс Клюге наголосив, що поява нового штаму – це переломний момент в ході пандемії.
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