Вчені з Гарвардського університету описали рідкісний випадок ураження носа. В клініку відновлювальної хірургії Массачусетської лікарні загального профілю надійшла пацієнтка 34 років з симптомами риносинуситу (запалення носової порожнини та навколоносових пазух).

Руйнування хрящів

Вона скаржилася на деформацію носа, яка прогресувала протягом семи років. При обстеженні лікарі виявили майже повне руйнування носових кісток і хряща перегородки носа, западання кінчика носа, поліпи в носовій порожнині, кров'янисті кірки на її стінках.

Також на тему: Сонце зменшує ризик смерті від коронавірусу

На комп'ютерної томографії було видно ознаки запалення навколоносових пазух. Щоб з'ясувати причини риносинуситу у пацієнтки, лікарі провели їй аналізи антитіл, присутніх в крові.



Жінка роками страждала від нежитю / Фото: The New England journal of medicine

Автоімунне захворювання

Вони виявили високий рівень антитіл до ферменту протеиназа-3 (PR3). Зазвичай ці антитіла зустрічаються при гранулематозі з поліангіїту, хоча їхню роль в цьому захворюванні точно не встановлена. Хвороба призводить до запалення стінок судин, яке може проявлятися симптомами з боку практично будь-якої системи органів.

Раніше були також описані важкі випадки хвороби з нирковою недостатністю, ушкодженням черепно-мозкових нервів, втратою зору. Пошкодження носа і навколоносових пазух при гранулематозі з поліангіїту теж відомі.

Лікарі провели лікування гранулематоза за допомогою препаратів, які частково пригнічують імунні відповіді організму. Через шість місяців після початку лікування нежить зник, кров'янисті кірки теж. Можливо, пацієнтці буде проведена реконструкція носа.