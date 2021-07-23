Про який грибок мова

Патоген Candida auris вперше виявили у 2009 році. Протягом декількох років він виявляв дуже високу стійкість до наявних протигрибкових препаратів. Тепер вчені зафіксували кілька повністю резистентних випадків Candida auris у 5 пацієнтів в різних містах США.

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Це перший раз, коли C. auris був стійкий по всіх класах протигрибкових засобів у людей, яким ще не призначали терапію.

Існує всього три класи протигрибкових препаратів:

азоли,

поліени;

ехінокандіни.

До перших двох стійкість для більшості C. auris становить 85% і 35% відповідно. Тим часом приблизно 99% C. auris чутливим до ехінокандінов, тому досі вони залишалися терапією першої черги.

Резистентність до грибка

Тепер вчені зіткнулися з повністю резистентними C. auris у 5 пацієнтів в медичних установах Вашингтона і Техасу. Однак, на думку вчених, таких клінічних випадків більше.

Найбільш тривожно, що ні один з пацієнтів не лікувався протигрибковими препаратами до постановки діагнозу. Це означає, що C. auris вже був резистентним,

– зазначили автори.

Candida auris є смертельним

Впродовж місяця після виявлення C. auris смертність склала 30%, проте поки вчені не можуть точно стверджувати, що її спровокував грибок.

Всі пацієнти були в тяжкому стані і однозначно встановити причину не можна.

Поки єдиний спосіб стримувати резистентний патоген – рання діагностика. Це особливо важливо в умовах поточної пандемії COVID-19, коли фокус уваги зміщений на інші проблеми.