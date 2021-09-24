Нині оновлення з жовтим сертифікатом доступне для користувачів iOS. Коли власники Android зможуть його згенерувати, поки що невідомо.
Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації
Даний сертифікат діятиме 120 днів або до отримання другої дози щеплення.
Тепер в "Дія" можна отримати жовтий COVID-сертифікат, якщо у вас є перша доза щеплення. Він буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни,
– йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що зелений сертифікат можна отримати після другого щеплення. Він діятиме 365 днів.
Для чого потрібні ці сертифікати
- Введення внутрішніх COVID-сертифікатів допоможе продовжувати працювати та розвиватися бізнесу у випадку посилення карантинних обмежень.
- Якщо раніше в країні просто вводили локдаун для всіх категорій та сфер, то нині власники таких сертифікатів матимуть привілеї.
- Це допоможе економіці "триматись на плаву" і при цьому знизить ризики поширення хвороби.
Так, вакциновані люди також можуть заразитися COVID-19. Але при цьому у них значно менше шансів отримати важкий перебіг хвороби.
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу