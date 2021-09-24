Стали доступними жовті сертифікати у додатку "Дія"

Нині оновлення з жовтим сертифікатом доступне для користувачів iOS. Коли власники Android зможуть його згенерувати, поки що невідомо.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Даний сертифікат діятиме 120 днів або до отримання другої дози щеплення.

Тепер в "Дія" можна отримати жовтий COVID-сертифікат, якщо у вас є перша доза щеплення. Він буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що зелений сертифікат можна отримати після другого щеплення. Він діятиме 365 днів.

Для чого потрібні ці сертифікати

Введення внутрішніх COVID-сертифікатів допоможе продовжувати працювати та розвиватися бізнесу у випадку посилення карантинних обмежень.

Якщо раніше в країні просто вводили локдаун для всіх категорій та сфер, то нині власники таких сертифікатів матимуть привілеї.

Це допоможе економіці "триматись на плаву" і при цьому знизить ризики поширення хвороби.

Так, вакциновані люди також можуть заразитися COVID-19. Але при цьому у них значно менше шансів отримати важкий перебіг хвороби.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу