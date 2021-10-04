Девід Джуліус працює у Каліфорнійському університеті Сан-Франциско, а Ардем Патапутян – в інституті Скріппса в Ла-Хойя (США). Їхнє відкриття стало революційним – воно дало відповіді на багато питань про можливості тіла людини.

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Що вивчали лауреати премії

Науковці вивчали здібності людини, які давно сприймаються як належне – нашу можливість відчувати тепло, холод, біль або тиск під час дотиків.

Для того, аби визначити рецептори, які реагують на тепло, Девід Джуліус використовував капсаїцин — активний компонент перцю чилі. Ардем Патапутян використовував чутливі до тиску клітини, аби відкрити новий клас рецепторів, які реагують на механічні подразники в шкірі та внутрішніх органах.

Дослідження почали проводити у другій половині 1990-их років. До цього моменту наука не мала відповіді на фундаментальне питання щодо сприйняття людини: як температура та механічні стимули перетворюються в електричні імпульси у нервовій системі?

Наша здатність відчувати тепло, холод і дотик необхідна для виживання і лежить в основі нашої взаємодії з навколишнім світом. У повсякденному житті ми сприймаємо ці відчуття як належне. Але як порушуються нервові імпульси, щоб можна було відчути температуру і тиск? Це питання розв'язали лауреати Нобелівської премії цього року,

– йдеться у пресрелізі Комітету.

Завдяки роботам Джуліса та Патапутяна стало значно зрозуміліше, як наші відчуття взаємодіють з навколишнім середовищем. Дослідження цих двох вчених стали основою для активної наукової діяльності у вивченні нервової системи і її реакції на тепло, холод та механічні подразники.

Минулого року лауреатами Нобелівської премії з фізіології й медицині стали Харві Олтер, Майкл Хаутон і Чарльз Райс за відкриття вірусу гепатиту C.

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