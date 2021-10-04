Стали відомі лауреати Нобелівської премії з медицини у 2021 році

Лауреатами Нобелівської премії з фізіології й медицині у 2021 році стали Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Вони відкрили рецептори, які відповідають за температуру і дотики.

Девід Джуліус працює у Каліфорнійському університеті Сан-Франциско, а Ардем Патапутян – в інституті Скріппса в Ла-Хойя (США). Їхнє відкриття стало революційним – воно дало відповіді на багато питань про можливості тіла людини.

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Що вивчали лауреати премії

Науковці вивчали здібності людини, які давно сприймаються як належне – нашу можливість відчувати тепло, холод, біль або тиск під час дотиків.

Для того, аби визначити рецептори, які реагують на тепло, Девід Джуліус використовував капсаїцин — активний компонент перцю чилі. Ардем Патапутян використовував чутливі до тиску клітини, аби відкрити новий клас рецепторів, які реагують на механічні подразники в шкірі та внутрішніх органах.

Дослідження почали проводити у другій половині 1990-их років. До цього моменту наука не мала відповіді на фундаментальне питання щодо сприйняття людини: як температура та механічні стимули перетворюються в електричні імпульси у нервовій системі?

Наша здатність відчувати тепло, холод і дотик необхідна для виживання і лежить в основі нашої взаємодії з навколишнім світом. У повсякденному житті ми сприймаємо ці відчуття як належне. Але як порушуються нервові імпульси, щоб можна було відчути температуру і тиск? Це питання розв'язали лауреати Нобелівської премії цього року,

– йдеться у пресрелізі Комітету.

Завдяки роботам Джуліса та Патапутяна стало значно зрозуміліше, як наші відчуття взаємодіють з навколишнім середовищем. Дослідження цих двох вчених стали основою для активної наукової діяльності у вивченні нервової системи і її реакції на тепло, холод та механічні подразники.

Варто знати: цікаві факти

З 1901 по 2020 рік Нобелівську премію з фізіології й медицини вручали 111 разів.

Жінки ставали лауреатками премії лише 12 разів.

У 1923 році Фредерік Бантінг став наймолодшим лауреатом премії за відкриття інсуліну — йому було 32 роки.

Найстаршому лауреатові Френсісу Пейтону Раусу було 87 років. У 1966 році він отримав Нобелівську премію за відкриття онкогенних вірусів.

У 2020 році розмір Нобелівських премій збільшили на 1 мільйон крон і тепер він становить 10 мільйонів шведських крон (близько 1 мільйона доларів) за кожну премію.

Через пандемію COVID-19 Нобелівську премію у 2021 році вручатимуть в країнах, де перебувають лауреати, а не на церемонії в Стокгольмі. Але у Норвезькому нобелівському комітеті не виключили, що лауреат Нобелівської премії миру зможе приїхати в столицю Норвегії в грудні 2021 року.