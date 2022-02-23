Стало відомо, коли українці зможуть щепитися вакциною власного виробництва

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко очікує, що вже в середині весни з лінії зійде перша українська вакцина вироблена в Україні. Керівник відомства наголошує, що питання розробки української вакцини – на порядку денному.

Про це очільник МОЗ розповів в рамках проєкту "Інтерв’ю 24". За його словами, напередодні головний державний санлікар України Ігор Кузін оцінив технології та перспективи подальшої розробки української вакцини проти коронавірусу під час офіційного візиту до Львова.

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Зверніть увагу! У вересні 2020 року Інститут біології клітин НАН України у Львові отримав грант у 9,5 мільйона гривень від Національного фонду досліджень на розробку вакцини проти COVID-19. Львівські вчені розробили COVID-препарат на дріжджах. Згодом його тестували у Польщі.

Наприкінці 2021 року керівник Інституту Андрій Сибірний поскаржився у коментарі "Суспільному ", що розробка української вакцини проти коронавірусу загальмувалася через відсутність фінансування й зацікавленості з боку держави.

Ми виділили (9,5 мільйона гривень – 24 канал) тільки львівському інституту, який розробляє субодиничну вакцину на основі білка. Він виділяється після вирощування на певних видах дріжджів, – пояснює Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко очікує, що вже навесні з лінії зійде перша українська вакцина, вироблена в Україні / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Субодиничні вакцини – це препарати, які містять "уламки" бактерій і вірусів, а не цілий мікроорганізм.

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Держслужбовець говорить, що наразі у МОЗ є деякі пропозиції. Міністр припускає, що невдовзі "ми в комунікації вийдемо вже спільно з директором Інституту щодо подальшої розробки цієї вакцини".

Питання розробки української вакцини в нас – на порядку денному. Ми очікуємо, що в середині весни з лінії зійде перша українська вакцина, вироблена в Україні, – резюмував очільник Міністерства охорони здоров’я.

Очільник МОЗ: "Ми в комунікації вийдемо вже спільно з директором Інституту щодо подальшої розробки цієї вакцини" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Актуальна статистика вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 мешканців країни, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, дві дози – 15 175 097 людей;

Бустерне щеплення загалом в країні отримали близько 702 тисячі людей, тобто вони продовжили захист вакцини та дію "зеленого" сертифікату;

За останню добу щеплення проти коронавірусу отримали майже 63 тисячі людей.

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