Стало зрозуміло, чому зникає нюх при COVID-19

У деяких людей під час захворювання коронавірусом зникає нюх та смак. Тепер вчені розкрили механізм, чому так відбувається.

Виявилося, що SARS-CoV-2 змінює генетичну активність клітин нюхового нерва, викликаючи характерні симптоми. У деяких пацієнтів вони тривають місяцями.

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Вчені Нью-Йоркського та Колумбійського університету першими пояснили молекулярний механізм втрати нюху при COVID-19. Нова робота також пояснює можливі причини неврологічних симптомів довгого ковіда – "туману" в голові, головного болю та розладів настрою.

Чому зникає нюх при коронавірусі

У більшості випадків втрата нюху (і порушення сприйняття запахів) триває всього кілька тижнів. Проте приблизно у 12% тих, хто перехворів, ця проблема зберігається протягом декількох місяців.

Експерименти вчені проводили на моделях золотистих хом'яків, а також на зразках тканин дихальних шляхів пацієнтів, які померли від COVID-19.

Вони показали, що SARS-CoV-2 побічно знижує дію нюхових рецепторів на поверхні нервових клітин у дихальних шляхах, що ідентифікують пов'язані із запахами молекули.

Що це означає Присутність SARS-CoV-2 поруч із нейронами нюхового епітелію викликало вторгнення імунних клітин – мікроглії та Т-клітин, які націлені на атаку на патоген, виділяючи цитокіни. Натомість ці білки змінюють генетичну активність клітин нюхового нерва, хоча SARS-CoV-2 неспроможна їх заразити, пояснили автори.

Інша гіпотеза

В іншому дослідженні цієї ж команди представили ​​гіпотезу про те, що нюхові нейрони взаємодіють з чутливими областями мозку. А реакції імунних клітин у дихальних шляхах, які продовжують, можуть вплинути на емоції та мислення. Ця теорія пояснює можливі причини неврологічних симптомів "довгого коронавірусу" – тривалих наслідків інфекції.

Усвідомлення того, що нюх залежить від крихких геномних взаємодій, має важливі наслідки. Наприклад, це може забезпечити ранні сигнали про пошкодження тканин головного мозку вірусом, а також запропонувати нові стратегії лікування,

– підсумували дослідники.

Раніше вчені опублікували результати неетичного експерименту, де свідомо інфікували людей коронавірусом. У деяких добровольців нюх не повертався протягом 9 місяців.