Вперше у нього діагностували COVID-19 ще у 2020 році. Тепер житель Туреччини Музаффер Каясан може бути рекордсменом за тривалістю періоду інфікування серед усіх пацієнтів із коронавірусом у країні.

До слова Як довго ті, хто перехворів на COVID-19, продовжують поширювати вірус

Загалом за 14 місяців 56-річний чоловік мав позитивний результат на коронавірус цілих 78 разів. Поки що вірус досі продовжує залишатися активним в його організмі.

Наразі чоловік шукає вихід зі своєї ситуації, яка помістила його на карантин на більш ніж рік.

14 місяців "ув'язнення"

Спершу чоловіка госпіталізували із важким коронавірусом у листопаді 2020 року. Однак вже невдовзі виписали, оскільки його хвороба стала менш тяжкою.

Він повернувся додому, чекаючи на повне одужання в умовах самоізоляції. Вже за два тижні повинен був здати ПЛР-тест – якщо результат негативний, він може й далі жити звичним життям.

Однак усі 78 тестів, які робив чоловік, показали, що в нього, як і раніше, позитивний результат на COVID-19,

– мовиться у повідомленні.

Загалом Музаффер провів 9 місяців у лікарні та ще 5 вдома на самоізоляції.

Чому так довго

Відомо, що Каясан хворий на лейкемію. Це й може бути причиною такого тривалого захворювання на коронавірус. Тож тести дають позитивний результат через його слабку імунну систему.

Довідка. Приблизно у 8% тих, хто перехворів на COVID-19, вірус продовжує залишатися активним в організмі ще приблизно 2 місяці після недуги, а у виняткових випадках – до 7 місяців. У середньому вірус залишається у тілі людини приблизно місяць.

Чоловік навіть звернувся до влади з проханням знайти розв'язання його ситуації, через яку він змушений проводити час вдома на самоті та може бачити своїх дітей та онуків лише через вікно.

У мене немає жодних проблем, крім того, що я не можу торкнутися своїх близьких. Це дуже важко. Я навіть не можу зробити щеплення через свій стан,

– сказав він.

Наразі чоловік виживає на ліках, які йому прописали, щоб підтримати імунну систему. Проте COVID-19 поклав кінець суспільному життю Каясана. Як довго це триватиме – медикам невідомо.

Житель Стамбула вже 14 місяців перебуває на карантині / Фото ІНА

Випадки, коли коронавірус був присутній в організмі занадто довго