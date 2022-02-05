Вперше у нього діагностували COVID-19 ще у 2020 році. Тепер житель Туреччини Музаффер Каясан може бути рекордсменом за тривалістю періоду інфікування серед усіх пацієнтів із коронавірусом у країні.
До слова Як довго ті, хто перехворів на COVID-19, продовжують поширювати вірус
Загалом за 14 місяців 56-річний чоловік мав позитивний результат на коронавірус цілих 78 разів. Поки що вірус досі продовжує залишатися активним в його організмі.
Наразі чоловік шукає вихід зі своєї ситуації, яка помістила його на карантин на більш ніж рік.
14 місяців "ув'язнення"
Спершу чоловіка госпіталізували із важким коронавірусом у листопаді 2020 року. Однак вже невдовзі виписали, оскільки його хвороба стала менш тяжкою.
Він повернувся додому, чекаючи на повне одужання в умовах самоізоляції. Вже за два тижні повинен був здати ПЛР-тест – якщо результат негативний, він може й далі жити звичним життям.
Однак усі 78 тестів, які робив чоловік, показали, що в нього, як і раніше, позитивний результат на COVID-19,
– мовиться у повідомленні.
Загалом Музаффер провів 9 місяців у лікарні та ще 5 вдома на самоізоляції.
Чому так довго
Відомо, що Каясан хворий на лейкемію. Це й може бути причиною такого тривалого захворювання на коронавірус. Тож тести дають позитивний результат через його слабку імунну систему.
Чоловік навіть звернувся до влади з проханням знайти розв'язання його ситуації, через яку він змушений проводити час вдома на самоті та може бачити своїх дітей та онуків лише через вікно.
У мене немає жодних проблем, крім того, що я не можу торкнутися своїх близьких. Це дуже важко. Я навіть не можу зробити щеплення через свій стан,
– сказав він.
Наразі чоловік виживає на ліках, які йому прописали, щоб підтримати імунну систему. Проте COVID-19 поклав кінець суспільному життю Каясана. Як довго це триватиме – медикам невідомо.
Житель Стамбула вже 14 місяців перебуває на карантині / Фото ІНА
Випадки, коли коронавірус був присутній в організмі занадто довго
- Нещодавні дані науковців з Сан Пауло показали, що жінка хворіла на коронавірус 232 дні. Однак перед COVID-19 вона пройшла агресивне лікування від раку.
- Раніше у Великій Британії повідомляли про пацієнта з ослабленим імунітетом та аутоімунним захворюванням, у якого коронавірус продовжував розмножуватися протягом 143 днів.
- У Бразилії також відомо про чоловіка, у якого був позитивний результат протягом 218 днів.
- Ще більше клінічних випадків описують, що вірус був присутній в організмі 1 – 3 місяці.