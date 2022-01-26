"Тривалий COVID-19" доволі поширене явище. В середньому 3 із 4 пацієнтів повідомляють хоча б про один симптом через 6 місяців після одужання від COVID-19. Найчастішими ускладненнями є: постійна втома, м'язова слабкість і безсоння.

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За розвиток постковідного синдрому можуть відповідати багато факторів. А враховуючи й те, що кишківник відіграє важливу роль в імунітеті, його стан також може вплинути на процес одужання.

Дослідники хотіли з'ясувати, чи може склад кишкового мікробіому бути пов'язаним із розвитком "тривалого COVID-19". Для цього вони визначили зміни в мікробіомі кишківників 106 пацієнтів з різним ступенем важкості коронавірусу та у контрольній групі з 68 учасників, у яких не було COVID-19.

Дослідники проаналізували зразки випорожнень учасників та перевірили наявність 30 тривалих симптомів COVID-19, які найчастіше зустрічаються через 3 і 6 місяців після перенесення хвороби.

Середній вік інфікованих пацієнтів становив 48 років, більш ніж половина були жінками. У більшості (81%) інфекція перебігала легко або помірно, лише 25 людей використовували антибіотики для лікування.

Результати аналізу:

Тривалі симптоми коронавірусу зафіксували у 86 (81%) пацієнтів через 3 місяці та у 81 (76,5%) через 6 місяців.

Найпоширенішими симптомами через 6 місяців були: втома (31%), погана пам'ять (28%), випадіння волосся (22%), тривога (21%) та порушення сну (21%).

втома (31%), погана пам'ять (28%), випадіння волосся (22%), тривога (21%) та порушення сну (21%). Серед 68 пацієнтів із COVID-19, зразки випорожнень яких були проаналізовані через 6 місяців, у 50 був постковідний синдром.

Хоча початкове вірусне навантаження не було пов'язане з тривалим перебігом COVID-19, кишковий мікробіом перехворілих учасників відрізнявся від мікробіомів людей без тривалих симптомів коронавірусу і тих, у кого не було COVID-19. Загалом кишковий мікробіом пацієнтів, у яких не розвинувся "тривалий COVID-19", був подібний до мікробіому тих, хто не хворів на коронавірус.

Потім дослідники вивчили склад усіх мікробіомів, щоб побачити, чи пов'язаний він з різними категоріями тривалих симптомів COVID-19: респіраторними, нервово-психічними, дерматологічними тощо.

Різні бактерії пов'язані з конкретними симптомами

У підсумку 81 вид бактерій був пов'язаний з різними категоріями тривалих симптомів коронавірусу. Багато видів були пов'язані з більш ніж двома категоріями стійких симптомів одразу.

Наприклад, через 6 місяців стійкі респіраторні симптоми були тісно пов'язані з декількома умовно-патогенними недружніми" мікробами, включаючи Streptococcus anginosus, Streptococcus vestibularis, Streptococcus gordonii та Clostridium disporicum.

Також кілька недружніх видів бактерій були пов'язані з підвищеним рівнем втомлюваності.

Ба більше, кілька видів бактерій, які відповідають за імунний захист (зокрема Bifidobacterium pseudocatenulatum, F. prausnitzii, R. inulinivorans та Roseburia hominis) у пацієнтів з тривалими симптомами були виснажені.

Ці результати перегукуються з висновками інших досліджень, які свідчать про те, що невпорядкований мікробіом кишківника викликає низку довгострокових станів.