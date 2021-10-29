Стан може різко стати критичним, – лікар назвав актуальні симптоми COVID-19

Коронавірус, схоже, поки не збираєтья відступати. Ба більше, його симптоми дещо змінилися, але основні залишилися стабільними.

Актуальні симптоми COVID-19

Крім цього, вірус продовжує мутувати. І через Дельта-штам буквально за кілька днів стан у пацієнтів може різко погіршитись. Про це розповів Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

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За його словами, через цей варіант недуги стан хворих може буквально за декілька днів із відносно стабільного перейти в критичний.

Також інші фахівці наголошують, що штам коронавірусу Дельта має свої характерні особливості та може викликати небезпечний стан набагато швидше. Крім того, особливістю Дельти є, тобто коли уражаються багато органів: це може бути легені, серце, шлунок, нирки.

Крім цього, багато людей з коронавірусною хворобою почали скаржитися на сильну нудоту, через що хворим важко харчуватися і пити.

Це дуже погано, оскільки для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно вживати багато рідини,

– порадив Дубров.

Основні симптоми залишились

Однак більшість основних симптомів COVID-19 майже не змінилися:

кашель;

підвищена температура;

біль у м'язах;

ускладнене дихання;

втома.

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Які ознаки зустрічаються у дітей

"Під час останньої хвилі менша кількість хворих втрачають відчуття нюху та смаку, ніж було попередньо. Збільшилася кількість людей з розладом шлунково-кишкового тракту. Як правило, такий симптом частіше зустрічається в дітей", – наголосив Дубров.

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