Стан Трампа при COVID-19 був гіршим, ніж повідомляли: йому давали експериментальні ліки, – ЗМІ

Восени колишній президент США Дональд Трамп інфікувався коронавірусом. Тодішня влада говорила, що він хворіє досить легко, але у ЗМІ інша версія.

Стан Трампа був гіршим, ніж це визнавали публічно. Лікарі боялися, що його доведеться під'єднати до апарату штучної вентиляції легенів.

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Журналісти повідомляють, що вміст кисню в його крові був зниженим до 93%. Окрім цього, у нього були симптоми, пов'язані з пневмонією, зокрема інфільтрація легенів.

Тим часом у Білому домі переконували, що у президента країни легкий перебіг інфекції. Власне, як і сам Трамп після виписки.

Чим лікувався Дональд Трамп

Ще в Білому домі Трамп отримав ліки, розроблені біотехнологічною фірмою Regeneron Pharmaceuticals. Це коктейль антитіл, який в той час не був широко доступним.

Після того, як Трамп був госпіталізований, він почав курс лікування стероїдами. А саме дексаметазоном, який зазвичай рекомендують тільки тим пацієнтам з коронавірусом, у яких є важкі або критичні форми коронавірусу і часто тим, хто потребує штучної вентиляції легенів або додаткового кисню.

Також він пройшов п'ятиденний курс противірусним препаратом ремдесивір. Медичні експерти в той час вважали, що його курс лікування є явним сигналом про серйозні проблеми, пов'язані з його легенями.

Колишній президент США пробув у лікарні всього 3 дні. Весь цей час він та його команда запевняли, що з ним все добре. Але ще тоді деякі медики помітили, що Трамп використовує м'язи шиї при диханні.А це є ознакою того, що легені не отримують достатньо кисню.