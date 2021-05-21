Старі записи пролили нове світло на спалахи віспи в 1700-х роках: фото

Американське історичне генеалогічне товариство предків і Нової Англії показали копію сторінки з рукописного щоденника 18-го століття. Цей щоденник вів преподобний Бенезер Сторер з Бостону.

Вчені показали копію його запису, датовану квітнем 1764 року. Сторер написав молитву через кілька тижнів після того, як домовився про щеплення для своїх дітей.

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Також преподобний хвалить відкриття засобів, використаних в кінці 18 століття для лікування хвороби.

Благословенне твоє ім'я за будь-які відкриття, які були зроблені для пом'якшення гостроти смути. Даруй своє благословення на використані засоби,

– писав він.

Три тижні потому Сторер подякував Богу "за його велику милість до мене в зціленні моїх дорогих дітей та інших членів моєї сім'ї від віспи".



Записи Бенезера Сторера / Фото MedicalXpress



Записи Бенезера Сторера / Фото MedicalXpress

Дослідники, які оприлюднили записи Сторера, здивувалось тому, як людство мало змінилось з від тих часів.

Що відомо про спалах віспи у Бостоні

У квітні 1721 року англійський корабель HMS Seahorse привіз віспу в Бостон й хвороба скосила з ніг пів міста. Тоді населення Бостону становило 11 тисяч. 850 інфікованих померли.

Попередні спалахи, також завезені з Європи, винищували корінних американців у 1600-х роках. І тепер знайдені записи допомагають зрозуміти, як колоністи намагались боротися з пандемією.

Дослідники пригадують такі ключові моменти історії:

Перша у світі правильна вакцинація від віспи сталася у 1796 році, коли англійський сільський лікар Едвард Дженнер зробив щеплення від віспи 8-річному хлопчикові.

До цього лікарі використовували так звані варіоляцїі – вводили сліди вірусу віспи в шкіру. Різновиди такої процедури практикувалися в Азії з давніх часів.

Натомість Дженнер почав використовувати менш смертоносний штам вірусу, який вражає корів. І це було величезним науковим досягненням.

Преподобний Коттон Мезер, один з найвпливовіших міністрів того часу, активно просував вакцинацію. Але багато колоністів негативно ставились до щеплень, а в листопаді 1721 року хтось навіть кинув у вікно міністра вибуховий пристрій. На щастя, він не вибухнув. Але до нього була прикріплена записка: "Коттон Мазер, ти собака, чорт тебе забирай! Я зроблю тобі щеплення від віспи!".

Історики підкреслили, що паралелі, які можна привести з пандемією коронавірусу COVID-19, "просто неймовірні".

Перш ніж люди викорінили віспу, хвороба вбила мільйони людей по усьому світу. Центри США по контролю і профілактиці захворювань кажуть, що останній природний спалах віспи у США стався в 1949 році. А у 1980 році ВООЗ оголосили про викорінення хвороби.